La conferencia de David Corbera cierra el segundo ciclo municipal de psicología de Alcalá de Guadaíra

Cartel de la charla ofrecida por David Corbera en la segunda edición del ciclo 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha clausurado este pasado viernes el segundo ciclo municipal de conferencias 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz' que se ha desarrollado en el Auditorio Riberas del Guadaíra desde el pasado mes de septiembre con el objetivo de "ofrecer a la ciudadanía la experiencia de conferenciantes motivacionales para aprender a gestionar emociones y vivir mejor". La última charla, 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad', ha sido ofrecida por el psicoterapeuta David Corbera.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en una nota, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha agradecido su colaboración para "ofrecernos pautas y habilidades vitales que ayudan en el ámbito personal, y a gestionar los cambios a través de la resiliencia".

A falta de conocer el balance de datos de la segunda edición, Jiménez ha avanzado que el ciclo "ha vuelto a demostrar la utilidad que tiene para la ciudadanía esta iniciativa que ofrece técnicas y herramientas para superar retos, a tomarse la vida de una manera más positiva, y a gestionar de forma más eficiente los vínculos familiares y los conflictos para la toma de decisiones que conduzca al mayor bienestar personal y colectivo".

Para la alcaldesa, el Ayuntamiento además de propiciar "mejoras de infraestructuras y servicios, trabaja por la calidad de vida de las personas y es consciente de la importancia de la salud emocional". En este sentido, ha puntualizado que "se trata de reflexiones que abren oportunidades para todo tipo de sector de población: para el empresario, el autónomo o emprendedor, para el estudiante, el trabajador, el ama o el amo de casa con el fin de "mejorar la convivencia en el entorno de la familia, con la pareja, los hijos, o los compañeros".

El último conferenciante, David Corbera, es psicólogo, psicoterapeuta y formador en Bioneuroemocion, además de director Académico de Enric Corbera Institute. Con formación en Biodescodificación y PNL, se ha dedicado a explorar la relación entre las emociones, el cuerpo y la mente, ofreciendo herramientas para "superar bloqueos y potenciar el bienestar".

El profesional cerró este segundo ciclo, sumándose a otras voces importante del país en el ámbito del coaching y la superación, como Joan Garriga, Borja Vilaseca, Manu Sánchez, Anne Igartiburu o Patri Psicóloga, entre otros.