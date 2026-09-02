Confinada la navegación en el embalse de Torre del Águila para evitar la expansión del mejillón cebra en Sevilla

Mejillón cebra - CHG

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha aprobado una resolución por la que se establece el confinamiento de la navegación en el embalse de Torre del Águila, ubicado en el término municipal de Utrera (Sevilla) tras confirmarse la presencia de mejillón cebra, una de las especies exóticas invasoras más perjudiciales para los ecosistemas acuáticos y las infraestructuras hidráulicas.

Así lo ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica en un comunicado, misma vez que ha expresado que a partir de la entrada en vigor de esta medida, toda embarcación que desee navegar en Torre del Águila deberá disponer de una autorización exclusiva emitida por la CHG.

Esta autorización solo permitirá navegar en dicho embalse, quedando prohibida su compatibilidad con autorizaciones de navegación en otros embalses de la cuenca. El uso del embalse sin esta autorización expresa será sancionado conforme a la normativa vigente en materia de Dominio Público Hidráulico.

La resolución también establece que los titulares que estuvieran ejerciendo su derecho tras haber presentado la correspondiente declaración responsable y que incluyan Torre del Águila junto con otros embalses deberán optar entre navegar exclusivamente en Torre del Águila, sin poder navegar en ningún otro embalse, o renunciar a este embalse y conservar la autorización para el resto de embalses de la cuenca.

Asimismo, las embarcaciones actualmente ubicadas en los embarcaderos del embalse quedan automáticamente confinadas a su navegación en Torre del Águila.

La resolución refuerza también las medidas de prevención mediante la obligación de aplicar el Protocolo de Limpieza antes de trasladar cualquier embarcación a un embalse no confinado, así como la suspensión temporal del uso de elementos auxiliares de baño y equipos susceptibles de dispersar la especie.