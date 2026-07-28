Confirmado un caso leve de fiebre del Nilo en Aznalcázar que eleva a seis el total en Sevilla y Andalucía

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal, en foto de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado un nuevo caso leve de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos en la comunidad autónoma, con lo que ya son seis los diagnosticados esta temporada. Corresponde a un hombre residente en Aznalcázar (Sevilla) que presentó los primeros síntomas el 24 de julio.

El caso ha sido confirmado mediante PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un caso leve identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Aznalcázar, que presenten síntomas.

En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 21 de agosto el periodo de área en alerta de este municipio sevillano, informa en un comunicado. La Delegación territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación tanto al Ayuntamiento como a la Diputación.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Actualmente, son 15 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 km del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado seis casos leves de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río y Aznalcázar, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios, despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 208 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.