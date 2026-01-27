Consecuencias de la borrasca Joseph en Sevilla: crecida de arroyos, cortes de vías y retrasos en Cercanías

El Guadalquivir, a su paso por la localidad sevillana de Lora del Río por los efectos de la borrasca Joseph. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha pedido este martes prudencia ante la crecida de ríos y arroyos en Guillena, Villanueva del Río y Minas y Villaverde; en concreto, la ribera de Huelva, la ribera de Huesna y Siete Arroyos, como consecuencia de las lluvias de estas últimas horas que trae la borrasca Joseph.

No en vano, la Aemet mantiene el aviso amarillo por precipitaciones que pueden ser de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

En un audio remitido a los medios, Toscano afirma que si bien esos arroyos se hallan en nivel rojo, "no hay afección para los ciudadanos", aunque "es importante mantener la prudencia, evitar acercarse a los márgenes y seguir muy de cerca la evolución de estos y del resto de riberas de nuestra provincia", con el fin de evitar cualquier tipo de incidencia y de peligro.

En cuanto a los pantanos de la provincia, "prácticamente todos están desembalsando en previsión de las lluvias que se anuncian para los próximos días".

Por otro lado, en lo que al tráfico ferroviario, hay limitaciones de velocidad en la línea C5, que está acumulando unos retrasos de entre 15 y 20 minutos, mientras que por los trabajos de reparación del muro que hay en la salida de la estación de Arahal, la línea de media distancia tiene limitada también la velocidad.

"En cuanto a los aeropuertos, ahora mismo existe normalidad en el tránsito aéreo. De hecho, se han tenido que desviar algunos vuelos de Málaga hacia Sevilla", añade Toscano.

Por último, en cuanto a las carreteras interurbanas, se tiene solo conocimiento de la carretera A-361 en el término municipal de Morón, que se encuentra cortada por la caída de árboles.

El Ayuntamiento de Lora del Río ha activado la fase de preemergencia del Plan Territorial de Emergencias, "solo de forma preventiva y como vigilancia de los acontecimientos" ante la llegada de la citada borrasca. El Consistorio ha informado en la mañana de este martes que la situación está controlada y estable. El caudal del río Guadalquivir es de 178 m3/s, cuando en marzo del año pasado se registraron 2.500 m3/s.

En la capital, la SE-20 ha quedado abierta con desvíos parciales para la reparación de desperfectos en la calzada en sentido Aeropuerto-Cartuja, mientras que el tramo entre el estadio de la Cartuja y el acceso a San Jerónimo permanece cortado, según la última actualización publicada por Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultada por Europa Press.