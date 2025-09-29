La Consejería de Igualdad destaca "la rápida atención" a la familia de la mujer asesinada en Sevilla Este

VALVERDE DEL CAMINO/SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado "la rápida atención" a la familia de la mujer asesinada este domingo en una barriada de Sevilla Este de la capital andaluza. La víctima, que tenía expediente abierto en el sistema VioGén, tenía 28 años y mantenía una relación sentimental con el principal sospechoso, un varón de 21 años, detenido y trasladado al hospital en estado grave.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios antes de visitar en Valverde del Camino (Huelva) las obras de construcción del Centro de Día de Personas Mayores afectadas por Alzheimer. Loles López, que ha señalado que la víctima no era usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha destacado que en el momento en el que tuvieron conocimiento del asesinato, se activó el protocolo para atender a sus familias.

"En la parte nuestra, que siempre digo es la sensibilización, la prevención y la atención, rápidamente fuimos a la atención. Desgraciadamente, ella fue asesinada, pero nosotros tenemos un binomio que activamos, y que se desplaza al lugar donde está la familia", ha afirmado López.

La consejera ha remarcado que la confirmación o no de que el asesinato sea un caso de violencia de género depende de la Delegación del Gobierno de España. En este sentido, "somos muy prudentes, trabajamos en colaboración. Si se confirmara, sería la novena víctima en Andalucía".

"Cuando se produce un asesinato de este calado, fallamos todos como sociedad. Todas las instituciones, entidades y la sociedad debemos generar una reflexión de en qué estamos fallando, porque, además, cada vez se produce la violencia de género a edades más tempranas", ha añadido. "Las nuevas tecnologías han traído mucho bueno y mucho malo. Su mal uso me parece que nos está haciendo un flaco favor a todos aquellos que luchamos contra la violencia", ha asegurado.