Convocado un consejo de administración de Cartuja tras imputación del gerente por supuesto cobro de comisiones

Estadio de La Cartuja. - ÁNGEL MARTÍNEZ/RFEF

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, con la mayoría accionarial en la sociedad que gestiona el Estadio de la Cartuja, ha decidido convocar un consejo de administración extraordinario este próximo Viernes de Dolores tras el informe de la UCO que apunta a supuestos cobros de comisiones por parte del exsecretario general de Deportes de la Junta José María Arrabal, y el actual gerente del Estadio Olímpico de La Cartuja, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol.

Así lo ha adelantado El Correo de Andalucía y confirmado la Administración autonómica a Europa Press. Sobre este caso, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado por que "la Justicia actúe" y ha asegurado que "vamos a colaborar como siempre hemos colaborado" en alusión al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Diputación de Sevilla, miembro también de la sociedad gestora, pidió este consejo de administración que ahora se celebrará.

La jueza del 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito en obras de reforma del complejo deportivo.

Según el auto, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda (Madrid) ha autorizado la incautación de "cuantos efectos electrónicos, telemáticos o informáticos" de ambos investigados para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que lo pedía en un último informe aportado a la causa. Y para aclarar si hubo un "posible beneficio económico obtenido ilícitamente", permite también "el acceso, visionado y, si procede, análisis y copiado del contenido de los servicios de banca online o remota de cuantas entidades bancarias se hallen".

La instructora Delia Rodrigo señala la "participación directa" de Arrabal y Oviedo, como presidente y gerente de ECSSA respectivamente, en las relaciones entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la constructora Gruconsa para la adecuación del estadio sevillano a distintas competiciones deportivas.

A la vez, apunta a la adquisición de bienes inmuebles por parte de Arrabal y Oviedo "tan solo unos meses después de la adjudicación de ECSSA a Gruconsa de los expedientes de adecuación del estadio" para cumplir los requisitos que le permitiera albergar partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021.

La jueza indica que Arrabal, junto con su mujer, adquirió en septiembre de 2021 un inmueble en Málaga por 343.500 euros y que Oviedo, en noviembre del mismo año, compró uno en Sevilla por 181.000 euros. Y destaca que tanto Arrabal como Oviedo "ostentarían o habrían ostentado cargos administrativos en distintas mercantiles, la mayoría de ellas vinculadas al sector de la construcción".

La jueza recuerda que en esta causa investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales, abierta por los posibles retornos económicos irregulares derivados de las negociaciones con Arabia Saudí para la celebración en aquel país de la Supercopa de España masculina de fútbol. Esos beneficios, añade, podrían haber favorecido al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y a directivos y empleados, así como a determinados colaboradores externos, por la posible concesión de terrenos en el país árabe para la explotación hotelera.