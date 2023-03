Convocan a vecinos para buscar apoyos al plan para construir "de forma simultánea" toda la línea 3 del Metro de Sevilla

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevilla Quiere Metro ha convocado una "jornada informativa" el próximo martes 21 de marzo, a las 19,45 horas en el Centro Cívico de Bellavista, para exponer a vecinos del Porvenir, Heliópolis, Pedro Salvador, Bami, Reina Mercedes, Nuevo Distrito Portuario, Bermejales y Bellavista su propuesta para construir "de forma simultánea" los tramos norte --iniciado el pasado 20 de febrero en Pino Montano-- y sur de la línea 3 del Metro. Precisamente, este tramo sur estará actualizado este año por lo que Sevilla Quiere Metro defiende que es "el momento de abordar y cerrar su financiación para proceder al comienzo de las obras".

La entidad hace un llamamiento a que asistan "todos los vecinos y asociaciones de Sevilla, muy especialmente las del Distrito Sur" para que conozcan cuáles son "los pasos e hitos que se tienen que ir superando para que el tramo norte (Pino Montano-Prado de San Sebastián) y sur (Prado-Bellavista) de la línea 3 se construyan de forma simultántea". Así, la línea 3 estaría en funcionamiento en su totalidad en 2030 y la línea 2, en obras. Actualmente, y con los plazos recogidos en el convenio de financiación suscrito entre las administraciones central y autonómica, el tramo norte de la línea 3 estaría en un plazo de siete años.

"Se trata de un plan realista y factible que requiere del compromiso del Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España", ha sostenido Manuel Alejandro Moreno, presidente de Sevilla Quiere Metro, que especifica que para conseguirlo "es necesario que la Junta pida un préstamo al Banco Europeo de Inversiones --BEI-- y que el Gobierno de España cofinancie las obras". Así será expuesto en la jornada informativa convocada con la colaboración de la asociación de comerciantes y profesionales de los Bermejales (Acoprober) y la asociación de cultura y música Bellavista (Cymbel).

"Estamos en un momento estratégico. El plan propuesto por la Comisión Europea permite que, si la Junta pide el préstamo al Banco Europeo de Inversiones y el Gobierno de España colabora en la cofinanciación, el tramo sur de la línea 3 se podría hacer de forma simultánea al norte, para que los ciudadanos puedan ir en Metro desde Bellavista hasta Pino Montano", ha concluido Manuel Alejandro Moreno.

Sobre la necesidad de contar con fondos estatales para continuar con la ampliación de la red de Metro, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este lunes en un encuentro en las Setas de la Encarnación que en el Gobierno central "no nos pondremos de perfil" a la hora de abordar la financiación de nuevas líneas del Metro de Sevilla, en alusión concretamente a la 2 (Sevilla Este-Centro de Sevilla).

Raquel Sánchez ha apuntado que sin la confinanciación del tramo norte de la línea 3 del Metro --650 millones de euros, la mitad del coste que tiene el recorrido-- "la ampliación no habría sido posible". Ante la reclamación del alcalde, y de la sociedad civil sevillana a través de asociaciones como Sevilla Quiere Metro, de que se acorten los plazos del tramo norte, la ministra ha señalado que "haremos lo posible".

Sánchez ha insistido, no obstante, en pedir a la Junta de Andalucía que "ejecute y licite" los seis subtramos del tramo norte de la línea 3 pero, por el Gobierno, "no va a quedar para acelerar" las obras en la medida que sea "posible". "No se puede dudar del compromiso del Gobierno de España" con el Metro de Sevilla, ha subrayado la ministra, que ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno "seguir trabajando para ampliar" la red.