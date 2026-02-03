Coria del Río (Sevilla) advierte del cierre de consultas médicas tras las lluvias y por "deterioro" de infraestructuras

Centro de Salud Nuestra Señora de la Estrella II en Coria del Río - AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO

CORIA DEL RÍO (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Coria del Río (Sevilla), Modesto González, ha advertido este martes, 3 de enero, del cierre de "nuevas consultas" en el Centro de Salud Nuestra Señora de la Estrella II tras "las últimas lluvias y el retraso en unas obras largamente demandadas para restaurar la cubierta del centro prefabricado y de una solución definitiva".

"Las últimas lluvias han provocado el cierre de nuevas consultas y han ocasionado daños en, al menos, dos nuevos equipos informáticos, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento del centro", ha lamentado el edil en una nota emitida por el Consistorio.

Según la misma, de las 16 consultas existentes actualmente, solo 8 permanecen operativas, debido, asegura, "a las limitaciones de espacio y al deficiente estado de las instalaciones, una situación que se ha visto agravada por el deterioro general de la infraestructura y que resulta claramente insuficiente para atender a la población" de la localidad.

En este sentido, ha alertado de que las infraestructuras del mencionado inmueble "presentan desde hace años importantes deficiencias que afectan directamente a la seguridad de profesionales y pacientes, así como a la calidad del servicio sanitario que reciben los vecinos y vecinas del municipio".

"Desde el Ayuntamiento y desde la propia dirección del centro de salud se llevan años solicitando mejoras urgentes, trasladando de forma reiterada a las administraciones competentes el progresivo deterioro de las caracolas provisionales instaladas en 2007 y las dificultades que sufren los corianos y corianas para acceder a una atención sanitaria digna y de calidad", ha afirmado el Consistorio en una nota de prensa.

Asimismo, el Gobierno local ha expresado que hace unos días "debía haberse iniciado, tras varios aplazamientos, el arreglo de la cubierta del centro, una actuación considerada prioritaria". No obstante, según ha indicado, "a día de hoy las obras no han comenzado, lo que ha agravado aún más la situación".

Además, el Ayuntamiento ha asegurado que ha informado "en reiteradas ocasiones" de la situación a la Junta de Andalucía, al tiempo que ha puesto a su disposición "la cesión de espacios municipales para la construcción de un nuevo centro de salud que permita paliar la situación tan deplorable que sufre actualmente el servicio sanitario en la ciudad". No obstante, destaca, "hasta la fecha solo se han recibido demoras en las respuestas o compromisos que se incumplen desde 2019 por parte de la institución andaluza, lo que incrementa la preocupación municipal ante la falta de soluciones".

Por todo ello, González ha urgido "una respuesta inmediata y actuaciones concretas", insistiendo en que la situación actual "no admite más retrasos y afecta directamente al bienestar y a la salud de toda la ciudadanía de Coria del Río". Además, asegura que durante la jornada ha solicitado una reunión urgente con el Viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía.