Un coro de casi 400 voces se une a la Sinfónica de Sevilla en su "gran proyecto participativo" 'Canta con la ROSS'

Archivo - Sevilla.- La ROSS abre el plazo de inscripción para cantar junto a la orquesta en un proyecto coral participativo - REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) cierra su temporada con una de las propuestas "más ambiciosas y emocionantes" de su programación: el concierto participativo 'Canta con la ROSS', dentro del ciclo 'Feeling ROSS', que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de julio a las 21,00 horas en el Teatro de la Maestranza.

En este sentido, un total de 382 participantes protagonizan esta iniciativa, con la que culmina meses de ensayos, en la que ciudadanos sin necesidad de experiencia previa se integran en un gran coro junto a los músicos de la ROSS, informa la Sinfónica en una nota de prensa.

Distribuidos entre el escenario y las terrazas del teatro, los participantes abordarán un repertorio con algunas de las piezas más célebres de la historia de la ópera, tras recibir formación vocal meses atrás por parte de María Elena Gauna. Este proyecto representa una de las apuestas más firmes de la ROSS por acercar la música a la ciudadanía y hacerla partícipe del hecho artístico desde dentro.

Tras el éxito de la experiencia desarrollada la pasada temporada en torno a la 'Novena Sinfonía de Beethoven', la orquesta vuelve a abrir su escenario "para demostrar que la música es, ante todo, un vehículo de unión". El programa reúne algunos de los coros más representativos de la ópera universal, desde los vibrantes coros de Carmen de Georges Bizet --'La cloche a sonné' y 'Dans l'air nous suivons'-- "hasta la intensidad dramática de Giuseppe Verdi", con páginas como 'Vedi le fosche notturne de Il trovatore' o el universal 'Va, pensiero' de Nabucco, convertido en símbolo de esperanza compartida.

El programa se completa con momentos de gran espectacularidad como la Marcha triunfal de 'Aida' (Gloria all'Egitto), así como fragmentos de 'Turandot' de Giacomo Puccini. Junto a estas páginas corales, destacan obras orquestales como la célebre 'Meditación de Thaïs' de Jules Massenet, además de oberturas emblemáticas como las de 'Guillaume Tell' de Gioachino Rossini y 'I vespri siciliani' de Verdi.

Al frente de este proyecto estará el director Lucas Macías, director titular de la ROSS. Los 382 participantes, con su compromiso y entusiasmo, se convierten en protagonistas de una experiencia que trasciende el concierto para convertirse en vivencia compartida.

Con este programa la ROSS cierra la temporada 2025 / 2026 y se despide de su público hasta el mes de septiembre, cuando arranque el nuevo curso con el Requiem de Verdi, el 17 y 18 de septiembre en el primer programa de abono 2026 / 2027.