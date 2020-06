Coronavirus.- Beltrán Pérez urge a la modificación presupuestaria e insiste en no "priorizar" a Adelante

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), señalase en abril su idea de tener lista en junio una primera modificación del presupuesto municipal de 2020 para adaptarlo a la nueva crisis derivada del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19, el Grupo popular le ha reclamado "celeridad" en dicha operación y de nuevo le ha pedido que no priorice a Adelante a la hora de diseñar la reformulación del proyecto presupuestario.

El portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha urgido al alcalde a tener lista cuanto antes dicha modificación del presupuesto de 2020 porque en caso contrario, "ninguna de las medidas sociales" aprobadas en la comisión especial creada en el Ayuntamiento para diseñar la reactivación socioeconómica de la ciudad frente a la nueva crisis podrá ser aplicada "con solvencia".

Igualmente, mientras Espadas señalaba en abril su idea de "acordar primeramente" con Adelante las modificaciones del presupuesto, al derivar el mismo de un acuerdo entre el Gobierno local del PSOE y la coalición de izquierdas, --encabezada por Podemos, Participa e IU--, Beltrán Pérez ha reclamado de nuevo al primer edil que "no priorice" a Adelante en la negociación.

"Le pedimos que se decante por opciones políticas que defienden un modelo económico contrastado y solvente, alejado de radicalismos", ha reclamado Beltrán Pérez.

Finalmente, ha apostado por "trabajar ya en las nuevas ordenanzas fiscales de 2021, necesarias para la elaboración del presupuesto del próximo año, que ya tendría que estar en elaboración".

Para el portavoz popular, "no hay tiempo que perder. Espadas no tendrá prisas pero los miles de autónomos que están esperando para levantar las persianas de sus negocios, sí. La sociedad está demandando respuestas ágiles de sus administraciones y el Gobierno municipal no puede ser obstáculo en la recuperación, sino uno un vehículo para dejar atrás cuanto antes los daños que el Covid-19 está causando a nuestra sociedad y a nuestra economía".