Correos anima en Sevilla a participar en la recta final del certamen literario 'Cartas a Federico' dedicado a Lorca

Cartel con la iniciativa de Correos para homenajear a García Lorca, en la sede principal de la compañía en Sevilla - CORREOS

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oficina principal de Correos de Sevilla anima a la ciudadanía a participar en el primer certamen literario 'Cartas a Federico', en los últimos días previos al cierre del plazo de presentación. Desde la sede de la Avenida de la Constitución, invita a escribir y enviar una carta manuscrita dedicada a Federico García Lorca, "reforzando el valor de la escritura a mano y del correo postal como herramientas de expresión cultural".

El certamen, promovido por el Patronato Lorca de la Diputación de Granada, está dirigido a personas mayores de 18 años, que pueden presentar una única carta original, inédita y manuscrita, escrita en lengua castellana y relacionada con la vida, la obra o el legado del poeta. Los textos deben tener una extensión de entre 300 y 500 palabras y presentarse de forma anónima, detalla en un comunicado.

Para facilitar la participación, Correos pone a disposición de los participantes un apartado postal específico, al que deben remitirse las cartas por correo certificado, un servicio que garantiza la trazabilidad y la correcta recepción de los originales.

Las obras deben enviarse al Apartado de Correos número 1898, código postal 18009 de Granada, siendo válida la fecha que figure en el matasellos. El certamen contempla un premio único de 3.500 euros, además de la publicación de la carta ganadora. El plazo de presentación finaliza el 30 de junio de 2026.

Con esta acción, la oficina principal de Correos de Sevilla refuerza su compromiso con la cultura y anima a participar, en la recta final del plazo, en un certamen que recupera la carta manuscrita como forma de creación literaria.