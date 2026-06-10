Correos emite un matasellos especial dedicado al sevillano Aníbal González por el 150 aniversario de su nacimiento

Sello especial dedicado a Aníbal González, arquitecto de la Plaza de España, por el 150 aniversario de su nacimiento - CORREOS

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Correos ha acogido en su oficina principal de Sevilla la presentación oficial de un sello personalizado y un matasellos conmemorativo dedicado a Aníbal González Álvarez-Ossorio, en el marco del 150 aniversario de su nacimiento. La iniciativa, promovida por la Sociedad Filatélica Sevillana dentro de su labor de difusión cultural a través de la filatelia y otros coleccionismos, se integra en los actos conmemorativos del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, y sirve para recordar al arquitecto que transformó el paisaje urbano de la ciudad.

El acto, celebrado en la sede de Correos de la Avenida de la Constitución, ha contado con la presencia del comisario del Centenario de la Expo del 29, Julio Cuesta; el nieto del arquitecto, Aníbal González Serrano; el presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana, Gabriel Camacho Rosales; y el director de la oficina principal de Correos de Sevilla, Juan Carlos Aguilera, informa la compañía en un comunicado.

El sello personalizado, de formato panorámico y tarifa A, ha sido creado a través de 'TuSello', el producto de Correos que permite transformar imágenes en sellos con todos los signos identificativos oficiales. La imagen reproduce la Plaza de España, incluyendo la Torre Norte, junto a un retrato de Aníbal González, estableciendo un vínculo directo entre el autor y una de sus obras más emblemáticas.

Como complemento a esta emisión, se ha diseñado un matasellos conmemorativo especial que ha permitido a los asistentes obtener el tradicional matasellado con la fecha del acto, una pieza de gran valor para el coleccionismo tanto a nivel nacional como internacional. El matasellos estará disponible en la oficina principal de Correos de Sevilla durante una semana.

Con este homenaje postal, Correos y la Sociedad Filatélica Sevillana contribuyen a perpetuar la memoria del arquitecto sevillano en vísperas del centenario de la Exposición Iberoamericana.

Como continuación de estas actividades, la Sociedad Filatélica Sevillana celebrará del 22 al 27 de junio, en la Sala de la Logia del Ayuntamiento de Sevilla, una exposición temática dedicada a Aníbal González que reunirá una selección de sellos, tarjetas postales históricas y otros elementos postales, ofreciendo un recorrido por los antecedentes de la Exposición Iberoamericana, la creación de la Plaza de España, la arquitectura de los pabellones de la Plaza de América y la riqueza de su decoración cerámica.

Gracias a la cesión de imágenes del fotógrafo José Peña Bernal y a la colaboración de Emasesa, Francisco Javier Rodríguez Granado, miembro de la Sociedad Filatélica Sevillana, presenta una colección filatélica que, junto con las aportaciones de Carlos Luchena y Aníbal González Serrano, nieto del arquitecto regionalista, da origen a una singular muestra.