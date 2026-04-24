Cortado un carril en la A-4 a la altura de La Campana (Sevilla) tras una colisión entre dos camiones

Un accidente en la A-4 a la altura de La Campana (Sevilla) - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos camiones en la A-4 a la altura de La Campana ha provocado este viernes el corte del carril derecho de la referida vía, sin que se hayan registrado heridos o importantes retenciones de tráfico.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 7,00 horas en el punto kilométrico 486 y ha culminado con el vuelco de uno de los vehículos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Bomberos y sanitarios del 061, así como mantenimiento de la vía, que se encuentran trabajando en el lugar del episodio.