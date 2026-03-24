Cruz Roja atiende a 34.200 personas en Sevilla en 2025, con más de 3.000 mujeres vulnerables y casi 1.800 migrantes

La presidenta de Cruz Roja Sevilla, Marta Vilches, presenta la memoria del ejercicio 2025 en un rueda de prensa. - CRUZ ROJA

SEVILLA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja atendió a 34.171 personas en la provincia de Sevilla a lo largo de 2025. Esta actividad fue posible gracias a las 6.433 personas voluntarias presentes en los 20 puntos de la provincia donde la organización cuenta con asambleas locales, delegaciones y puntos de presencia. A su labor se suma la fidelidad y compromiso de las más de 30.000 personas y empresas socias, así como la colaboración de administraciones públicas y donantes, cuya solidaridad sostiene la intervención humanitaria de Cruz Roja en las áreas de salud, socorros, inclusión social, educación, empleo y medio ambiente.

"En Cruz Roja seguimos acompañando a las personas desde una visión integral, poniendo en el centro sus necesidades reales y su potencial", destaca la ONG en una nota de prensa. "Cada vez que alguien llama a nuestra puerta, ya sea para solicitar una ayuda básica, orientación social o apoyo emocional, se activa un trabajo coordinado que nos permite identificar todo aquello que puede mejorar su bienestar".

Para ello, la organización esgrime desde el refuerzo educativo de los hijos, hasta oportunidades laborales, o actividades que reduzcan la soledad no deseada de las personas mayores. "Nuestro compromiso en 2025 ha sido reforzar ese acompañamiento global, sumando innovación, alianzas y una red de voluntariado extraordinaria que hace posible que ninguna persona se sienta sola ante la dificultad", explica la presidenta de Cruz Roja en Sevilla, Marta Vilches.

En este sentido, Cruz Roja atendió el pasado año desde Inclusión Social a casi 15.000 personas pertenecientes a diversos colectivos: mujeres, mayores, infancia, personas migrantes y refugiadas. De ellas, 3.639 se encontraban en situación de "extrema vulnerabilidad", incapaces de cubrir necesidades básicas como alimentación o suministros esenciales.

Este grupo incluye desde personas sin hogar hasta familias que, por primera vez, se han visto obligadas a pedir ayuda. Uno de los retos sociales más significativos del año ha sido combatir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores.

Según la memoria, 4.475 personas mayores y personas cuidadoras no profesionales recibieron el apoyo del voluntariado, que ofrece compañía, apoyo emocional y actividades para fomentar un envejecimiento activo y saludable, evitando el aislamiento social en un colectivo frecuentemente discriminado por la edad.

Entre las iniciativas más destacadas figura 'Voces en Red', desarrollada en el marco de la colaboración estatal junto a la Fundación Amancio Ortega, que combina tecnología y acompañamiento humano. Gracias a esta colaboración se han instalado en la provincia 307 asistentes de voz en hogares de personas mayores. Estos dispositivos permiten realizar videollamadas, recordatorios médicos y acceso al entretenimiento sin necesidad de destrezas manuales, siento el voluntariado el pilar central de este proyecto.

"Con las personas mayores seguimos trabajando desde la cercanía y el respeto, poniendo en valor su experiencia y acompañándolas en aquello que necesitan. Nuestro voluntariado les ofrece compañía, apoyo emocional y actividades que fortalecen su autonomía, y lo hace siempre desde la humanidad que caracteriza a Cruz Roja".

Asimismo, más de 3.000 mujeres en situación de vulnerabilidad o víctimas de violencia de género recibieron más de 22.000 respuestas. Durante 2025, la intervención con mujeres volvió a evidenciar esta realidad estructural: "ellas siguen soportando, en mayor medida, las consecuencias de la desigualdad social, económica y emocional. En general, las mujeres viven más solas, cuentan con menos apoyos familiares y afrontan mayores dificultades asociadas a la brecha digital y a la discriminación por edad".

LA BRECHA DE LOS CUIDADOS

A todo ello se suma otra brecha significativa: la de los cuidados. Las mujeres con las que trabaja Cruz Roja dedican tres veces más tiempo que los hombres al cuidado de familiares y siguen asumiendo mayoritariamente los cuidados profesionales. "Esto las concentra en empleos marcados por la temporalidad y la parcialidad, limitando sus oportunidades de desarrollo y su participación plena en el mercado laboral".

Por otro lado, 1.755 personas inmigrantes participaron en acciones de inserción social y laboral, y 510 solicitantes de asilo y personas refugiadas fueron acogidas dentro del sistema estatal de Protección Internacional.

ACOMPAÑAMIENTO A LA INFANCIA Y JUVENTUD

La infancia y la juventud vuelven a ser un colectivo prioritario. Proyectos como 'Acompaña', dirigido a jóvenes tutelados, o 'Criando en Positivo', centrado en el buen trato en la infancia, se consolidan como referentes. Además, continuamos impulsando el programa '+Infancia', una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza o exclusión social.

Cruz Roja Juventud continúa impulsando programas como 'Promoción del éxito escolar', 'El juguete educativo', 'Pineo', espacio de ocio saludable y educación en valores. En total, más de 6.000 niños y niñas participaron en proyectos de Infancia, y más de 9.500 jóvenes en actividades de Cruz Roja Juventud.

En cuanto al empleo, la ONG destaca el papel fundamental de las empresas de la provincia. En este sentido, un total de 477 empresas colaboraron con Cruz Roja en 2025, permitiendo que 5.341 personas recibieran apoyo para mejorar su empleabilidad, de las que 1.020 lograron acceder a un empleo. "Las alianzas son esenciales. Sumando sinergias llegamos a más personas. El compromiso de las empresas de nuestra provincia ha sido clave para abrir oportunidades reales a quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral", subraya Vilches.

EDUCACIÓN COMO MOTOR DE OPORTUNIDADES

El área de Educación reforzó su papel como herramienta clave para la integración y la igualdad de oportunidades. Durante 2025 se realizaron 488 cursos de formación, en los que participaron más de 14.000 personas. Estas acciones formativas abarcaron desde capacitaciones profesionales hasta talleres de competencias básicas, educación en valores y alfabetización digital, contribuyendo a que miles de personas mejoraran sus habilidades, ampliaran sus oportunidades laborales y fortalecieran su autonomía personal.

Por otro lado, el área de Salud atendió a 8.299 personas mediante programas de apoyo psicosocial, campañas de hábitos saludables, formaciones en primeros auxilios y acciones de prevención de accidentes y enfermedades contagiosas.