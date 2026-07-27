Cruzcampo homenajea a los lateros andaluces con una campaña que reivindica sus pregones y su tradición

Latero con indumentaria de Cruzcampo - CRUZCAMPO

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ha puesto en marcha la iniciativa 'Sociedad Latera de Cruzcampo', una campaña con la que rinde homenaje a los lateros y lateras de las playas andaluzas, a quienes reconoce como parte de la identidad del verano en la comunidad por sus pregones, rimas e historias familiares transmitidas de generación en generación.

La iniciativa reúne los testimonios de varios profesionales del sector, entre ellos Ricardo Parralo, latero de la playa de Santa Catalina, en Vistahermosa en El Puerto de Santa María (Cádiz), y los hermanos José Manuel y Patricia López Candón, tercera generación de una familia dedicada a este oficio en las playas de Cádiz capital.

Según ha referido el grupo en un comunicado, la marca ha trabajado junto a 14 lateros con licencia en el diseño de un nuevo carro, desarrollado a partir de sus propias aportaciones para responder a las necesidades reales del oficio.

Además, los ha equipado con indumentaria adaptada a las particularidades de su trabajo, incluida una vestimenta específica de color blanco para quienes ejercen en Cádiz capital, donde es obligatoria.