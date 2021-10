Cs y Alcentro coinciden en pedir que se "pare" el Plan Respira de Sevilla "hasta que haya alternativas de transporte"

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha mantenido una reunión con varios miembros de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes 'Alcentro', en la que han coincidido en que "no tiene sentido alguno implantar el Plan Respira en la ciudad mientras el gobierno de Juan Espadas (PSOE) no sea capaz de garantizar alternativas reales de transporte público para los sevillanos".

En un comunicado, Cs ha señalado que el delegado de Gobernación, el socialista Juan Carlos Cabrera, "debe empezar a asumir que ese consenso del que habla de forma insistente no existe" y que "cada vez son más los vecinos y los comerciantes afectados que están alzando la voz para exigir la paralización inmediata de esta medida hasta que se cumplan las condiciones que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) plantea para cerrar el centro al tráfico privado".

Pimentel, que ha estado acompañado en este encuentro del concejal Lorenzo López Aparicio, ha insistido en que "Cabrera es el perfecto ejemplo de que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver" y "continúa alzándose como el gran adalid de la defensa de una movilidad sostenible a la que nadie se opone por más que se empeñe en repetir este mantra constantemente".

Así, ha añadido que "aquí lo que existe es una evidente falta de planificación y una improvisación casi constante de medidas que no tienen ni pies ni cabeza" y que "terminarán pagando en primera persona los sevillanos".

"De hecho, estamos comprobando que, a pesar de las constantes advertencias de Ciudadanos, se están repitiendo exactamente los mismos errores que ya condenaron hace una década al Plan Centro", que, entre otros aspectos, "fracasó estrepitosamente al no contar con el apoyo de los vecinos y los comerciantes" y "por no plantear alternativa ninguna para desplazarse desde cualquier punto de la ciudad hasta el Casco Antiguo", según ha señalado.

El líder de la formación naranja en el Consistorio hispalense ha explicado que "el rechazo de los comerciantes a los planes del gobierno municipal se suma también a la oposición que ya manifestaron la pasada semana buena parte de las asociaciones vecinales del centro", que "se quejaban de la ausencia de información del gobierno a los vecinos" y de que "el plan ni siquiera se hubiera debatido en un Pleno de la Junta Municipal del Distrito".

Por todo ello, ha insistido en que "el equipo de gobierno del PSOE debe dejar a un lado su tozudez en este asunto" y "empezar a asumir que la aplicación de este plan sin alternativas de transporte público, sin consenso con los vecinos y comerciantes y sin las garantías jurídicas suficientes es una muy mala noticia para Sevilla" que "acabará por convertir al centro de nuestra ciudad en una auténtica ratonera".

Pimentel ha incidido en que desde el grupo municipal de Ciudadanos se ha presentado un decálogo de alegaciones al Plan Respira para "corregir todos los errores que incluye" y del que "hasta el momento no hemos tenido noticia alguna por parte del gobierno municipal".

Así, ha añadido que "sería una temeridad seguir adelante con un plan que sólo cuenta con las aportaciones de 200 sevillanos en el proceso de participación" y que, en estos momentos, "no cuenta con aparcamientos disuasorios, no aplica el resto de medidas que se incluyen en el PMUS, no tiene el apoyo de los vecinos o de los comerciantes y que presenta serias dudas legales sobre cómo pretende ser aprobado".

"Por ello, existen motivos lo suficientemente importantes cómo para frenar este despropósito y para que el gobierno de Espadas rectifique, reconozca su error y dé un paso atrás antes de que sea irreversible y los sevillanos paguen las consecuencias", ha concluido.