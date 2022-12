Cs asegura que "se han afianzado las desigualdades" en los barrios sevillanos en este 2022

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha lamentado este viernes que en este 2022 "se hayan afianzado las desigualdades entre los barrios, lo que constituye, a su juicio, "el ejemplo perfecto de la incapacidad en la gestión de la que viene haciendo gala el equipo de gobierno del PSOE durante todo el mandato".

En este sentido, ha explicado en una nota de prensa que "en este primer año de Muñoz como alcalde de Sevilla ha quedado demostrado que los proyectos, las iniciativas y las promesas se han envuelto en una maraña burocrática de retrasos y falta de concreción que han provocado que no se resuelvan los grandes problemas que sufrimos los sevillanos".

Por ello, el portavoz de Cs ha sostenido que "se ha perdido una magnífica oportunidad para hacer de la ciudad un lugar en el que la movilidad, la limpieza, el mantenimiento de los parques y jardines, el urbanismo y la seguridad no se consoliden como las principales carencias del día a día". Aumesquet ha asegurado que la consecuencia "más negativa" es la existencia de "barrios de primera y barrios de segunda".

En este punto, Cs ha apuntado a "otro de los déficits que hemos detectado este año, la politización de buena parte de los servicios municipales". Así, ha explicado que "es urgente que se lleve a cabo un cambio de rumbo en este sentido y que, de una vez por todas, se apueste por profesionalizar la gerencia de las empresas municipales".

El líder del partido liberal ha añadido que otro de los "saldos negativos" de este 2022 para Sevilla es "la imparable sangría en la pérdida de población", que "ha descendido hasta los niveles demográficos de la Expo del 92". En este sentido, ha abogado por "adoptar medidas valientes que dejen a un lado las lamentaciones por este éxodo de los sevillanos a las localidades limítrofes".

Aumesquet ha insistido en que, "a pesar de las promesas del señor Muñoz el día de su toma de posesión, la vida sigue igual para los sevillanos", puesto que "no se han resuelto ni uno solo de los problemas que veníamos arrastrando desde hace años". Uno de ellos, ha explicado, el de la movilidad, ya que "Sevilla sigue siendo una ciudad muy incómoda para desplazarse, en la que el transporte público no funciona como debiera, y en la que no se han puesto en marcha ni una de las alternativas al uso del vehículo privado que comprometió en su día el equipo de gobierno".