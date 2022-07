Cs exige la "paralización" del 'Plan Respira' de Sevilla por la "falta de consenso" y reclama "alternativas reales"

SEVILLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este lunes la "tozudez" del equipo de gobierno, que "sigue empeñado en implantar a cualquier precio el 'Plan Respira' en la ciudad", a pesar de que "no cuenta con el consenso de las asociaciones vecinales del Casco Antiguo y Triana" y de que "siguen sin existir alternativas reales de movilidad para el resto de los sevillanos".

En un comunicado, ha afirmado que "no tiene sentido seguir adelante con la implantación de un proyecto que, en el fondo, no tiene detrás ningún plan", pues "sólo pretende cerrar al tráfico todo el Casco Antiguo y Triana como el peaje a pagar por el acuerdo presupuestario del PSOE con la izquierda radical" y "sin tener en cuenta todas las consecuencias negativas que a corto y medio plazo se van a producir en el conjunto de la movilidad", ha indicado.

Pimentel ha criticado "el anuncio ficticio" que ha realizado este lunes el delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, en el que "habla de un periodo de implantación de prueba de casi un año, a lo largo de todo el 2023, que no es más que una postura cobarde". Así, ha explicado que "es tan evidente que esta medida no cuenta con el respaldo de los sevillanos, y que hasta hay voces en el propio gobierno del PSOE que no están satisfechas con su implantación, que no quieren asumir el coste electoral de cerrar el centro al tráfico hasta que no pasen las elecciones municipales".

Además, "lo hacen argumentado que mientras tanto se adecuarán algunas de las alternativas de transporte público que han vendido a bombo y plantillo", como es en el caso del tranvibús o de la ampliación del tranvía, que "ni estarán a tiempo ni tampoco darán servicio a la zona afectada por las restricciones de tráfico".

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que, principalmente, el plan "no cuenta con el consenso necesario de ninguno de los implicados", ya que los vecinos "han reiterado en varias ocasiones que no son partidarios de su puesta en marcha hasta que existan alternativas reales de movilidad". De hecho, "la realidad es que en materia de transporte público la ciudad está exactamente igual que cuando fracasó el Plan Centro hace algo más de una década o incluso peor".

Pimentel ha recordado que "hace casi un año que desde el grupo municipal de Ciudadanos presentamos un decálogo de aportaciones al 'Plan Respira' que el equipo de gobierno ni siquiera ha tenido la decencia de responder", lo que "evidencia que el alcalde no ha tenido interés alguno en consensuar este plan con el resto de los grupos de la oposición".

Por tanto, "sin consenso, sin una mejora evidente del transporte público, sin noticias de los aparcamientos disuasorios y sin cumplir con lo recogido en el PMUS, no hay dudas de que el 'Plan Respira' será el mayor fracaso de los años de inacción socialista en Sevilla". Así, ha reiterado que "la única salida que tiene el alcalde ante esta situación es paralizar su implantación, volver a la casilla de salida y no seguir adelante con la enésima chapuza en materia de movilidad" que "tendrá consecuencias irreversibles para el futuro de los sevillanos", ha concluido.