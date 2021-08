Cs Sevilla critica la desinformación municipal acerca de los cortes diarios de tráfico

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha lamentado este lunes "la escasa coordinación" del equipo de gobierno en cuanto a "la información que ofrecen a los sevillanos sobre el corte diario al tráfico de las calles de nuestra ciudad".

En una nota de prensa, el concejal de la formación naranja ha indicado que desde hace ya varios meses, "son incontables las quejas" que nos hacen llegar los ciudadanos a este grupo municipal, "ya que ven cómo de un día para otro se encuentran con una valla que limita la circulación en una calle concreta o que se ha iniciado una obra en la vía pública sin que exista un aviso previo sobre la misma", lo que acaba por provocar "un caos de circulación en la zona afectada por el desconocimiento del comienzo de estos trabajos y por la ausencia de itinerarios alternativos que faciliten la movilidad", ha señalado.

Pimentel ha insistido en que Sevilla "no se puede permitir el lujo de ocultar este tipo de información tan fundamental a sus vecinos", ya que "son evidentes las consecuencias que el corte inesperado de una calle puede provocar en el día a día de los sevillanos". Sin embargo, "esta problemática es mucho más frecuente de lo que a priori podríamos imaginar y no es extraño comprobar cómo, en casi todos los distritos y prácticamente de un día para otro, se inician obras y cortes de calles de los que no se había informado a los vecinos".

Así, ha recordado que, por ejemplo, durante el pasado mes de julio "nos vimos obligados a denunciar lo que estaba ocurriendo en varias calles del barrio de Los Remedios, con obras sin señalizar y en las que la Policía Local estaba multando a los coches por estacionar en la vía pública y otras obras en las que sí existía señalización pero en las que casi 15 días después de instalarse estos indicativos los trabajos seguían sin comenzar", ha dicho.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha culpado directamente al equipo de gobierno de este "caos informativo", que "evidencia que no existe la coordinación que debiera entre las distintas áreas municipales que están vinculadas con el inicio de una obra o el corte puntual de la circulación en una calle concreta". Es más, según ha destacado, "la herramienta de la propia página web del Ayuntamiento de Sevilla que se encargaba de informar a los sevillanos cada día sobre los cortes de calles lleva sin actualizarse desde el día 9 de noviembre de 2020" y, en consecuencia, "tampoco lo hacen los perfiles oficiales en redes sociales".

"Hace más de nueve meses que de un día para otro, y sin mediar explicación alguna al respecto, el gobierno municipal tomó la decisión de prescindir de un mecanismo muy útil para organizar el día a día de nuestros vecinos", generando desde ese momento "un grave problema de movilidad en nuestra ciudad" sobre un asunto que "estaba perfectamente resuelto con los medios disponibles", ha advertido.

Pimentel ha reclamado al equipo de gobierno que "rectifique cuanto antes esta decisión", puesto que "no existe causa justificada alguna para privar a los sevillanos de la información diaria sobre el corte al tráfico de las calles de nuestra ciudad". Entre otras cosas, porque "se está generando una confusión innecesaria entre los ciudadanos que, si no se solucione a corto plazo, puede que vaya a más con el regreso de las vacaciones de verano y, sobre todo, con el inicio del nuevo curso escolar".

En este sentido, ha recordado que en una ciudad como Sevilla, en la que existen evidentes problemas de movilidad por la falta de alternativas al vehículo privado, "es fundamental que se cuiden todos estos detalles" y que, además, "la coordinación entre todos los servicios municipales sea escrupulosa en cuanto a la tramitación de los expedientes y la información facilitada a los ciudadanos", ha concluido.