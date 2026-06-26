CSIF avisa de "falta de personal" en las Urgencias de San Hilario (Dos Hermanas) y Salud garantiza la "total asistencia"

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera en un quirófano - CAIAIMAGE/MARTIN BARRAUD/ISTOCK - Archivo

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha presentado dos comunicaciones formales de riesgo, ante el Comité de Seguridad y Salud, tras los "graves problemas de dotación de personal" registrados en el Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias (SCCU) de San Hilario, en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Al respecto, fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) aseguran que la asistencia en este área está "totalmente garantizada".

La primera comunicación de riesgo hace referencia a lo ocurrido los días 5, 6 y 7 de junio, jornadas en las que el servicio funcionó únicamente con dos médicos, en lugar de los tres previstos, según advierte el sindicato en un comunicado: "una situación que obedeció a la falta de previsión para cubrir las guardias".

La segunda comunicación, remarca CSIF, corresponde al 24 de junio, cuando el tercer médico del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) fue desplazado para atender una incidencia en Montequinto, "dejando nuevamente al Servicio de Urgencias de San Hilario con solo dos facultativos, sin que se adoptaran medidas para cubrir el descubierto generado".

Esta circunstancia "hace imprescindible mantener la dotación habitual de profesionales", para garantizar tanto la seguridad de los pacientes como la de los propios trabajadores, destaca CSIF, al tiempo que alerta de que trabajar con un médico menos supone un incremento muy importante de la carga asistencial, de la presión psicológica y de la fatiga de los profesionales. Además, "también aumenta igualmente el riesgo de errores derivados de la sobrecarga de trabajo y de los retrasos inevitables en la atención".

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

Desde el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se incide en el hecho de que se organiza la asistencia urgente de dicho centro de salud con una planificación ordinaria de tres facultativos por turno. "Solo en situaciones puntuales y excpecionales, la dotación se completa con el apoyo de profesionales del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de la propia área sanitaria".

"Se trata de una dimámina organizativa conocida por las organizaciones sindicales y que responde, además, a la priorización de los recursos en periodo de más demanda asistencial, especialmiente durante los fines de semana", subrayan las mismas fuentes.