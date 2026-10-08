CSIF denuncia a la US ante la Fiscalía de Sevilla y pide abrir una investigación sobre su gestión económica

Archivo - Interior del rectorado en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que se abra una investigación sobre la gestión económica del antiguo equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla, encabezado por Miguel Ángel Castro, del que formaba parte la actual rectora, Carmen Vargas.

Según ha detallado la central sindical en una nota de prensa, la responsable autonómica de Universidades de CSIF, Beatriz Hortigón, ha explicado que tras la toma de posesión de Vargas, en diciembre de 2025, comenzaron a circular "noticias alarmantes" sobre el déficit de la institución. "Un déficit que desgraciadamente se está haciendo palpable en el impago, desde enero, de determinados complementos a toda la plantilla, con el profesorado como el colectivo más perjudicado", ha añadido.

Transcurrido casi un año desde entonces, y después de la realización de una auditoría externa, ni la rectora, ni la nueva gerente, Rocío Román, "han conseguido justificar a dónde han ido a parar los fondos de la Universidad de Sevilla; ni presentar, a la parte social, un calendario de pago para la deuda existente con sus trabajadores, deuda que se acrecienta a medida que pasan los meses".

Por todo ello, CSIF ha decidido solicitar esta investigación judicial, "para aclarar, de una vez por todas, qué ha ocurrido y para que se depuren responsabilidades, incluso penales, si la Fiscalía encontrase indicios de delito".