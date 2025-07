CSIF exige "medidas urgentes de seguridad" en prisiones tras la agresión sexual a una psicóloga en la cárcel Sevilla II

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una manifestación este miércoles como muestra de condena ante la agresión sexual y física sufrida el pasado martes por una psicóloga del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera. En este contexto, el sindicato ha reiterado "la urgente necesidad de implementar medidas de refuerzo que garanticen la seguridad del personal penitenciario".

Durante la concentración, celebrada a las puertas de la prisión, CSIF ha expresado su firme rechazo a los hechos ocurridos, en los que un interno "reincidente y con un amplio historial conflictivo" se abalanzó sobre la psicóloga mientras esta lo entrevistaba en el despacho del equipo técnico. Según señala el sindicato en una nota, el agresor "realizó tocamientos por todo el cuerpo" de la profesional, al tiempo que "forcejeaba con ella, golpeándola para impedir que pidiera ayuda o pudiera salir del despacho".

En este contexto, el delegado de CSIF en el Centro Penitenciario Sevilla II, José Antonio Montero, ha manifestado que este miércoles "se alza la voz alto y claro para denunciar la realidad tanto en la prisión de Morón como en el resto de centro penitenciario de Andalucía". Las agresiones a funcionario siguen en aumento", ha advertido.

La organización sindical ha señalado que factores como la "masificación" de la población reclusa, la "escasez" de profesionales en todos los sectores, la "nula" separación interior y la "falta de realismo" por parte de los responsables han desembocado en una situación "insostenible" en los centros penitenciarios.

En este sentido, CSIF he reafirmado su compromiso con la protección y el apoyo a todas las víctimas de violencia sexual y ha exigido la implementación "urgente" de protocolos de seguridad y prevención que garanticen ambientes laborales libres de violencia para todo el personal penitenciario y su materialización en medios materiales y humanos que garanticen la seguridad de las plantillas.

Asimismo, la Central Sindical ha exigido el reconocimiento del personal de prisiones como agentes de la autoridad, "una reivindicación histórica de la organización que no puede esperar ni un minuto más". "No es de recibo que trabajadores que realizan una labor diaria con un riesgo claro aún no estén considerados agentes de la autoridad", ha abundado.

Por último, Montero ha hecho hincapié en que estos trabajadores "realizan su trabajo en condiciones precarias, con carencia de medios humanos y materiales". Del mismo modo, CSIF ha reclamado "más formación y una actualización de los medios coercitivos, como las táser, para afrontar situaciones muy complejas y peligrosas como las que se producen en las prisiones".