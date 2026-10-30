CSIF reclama equipos de protección y protocolos claros para el dispositivo de Policía Local de Sevilla para Halloween

Archivo - Imagen de archivo de vehículos de la Policía Local. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Sevilla ha reclamado que se recopilen todos los cascos de protección y escudos disponibles en las distintas unidades y sedes del Cuerpo, poniéndose a disposición directa de las patrullas y agentes que presten servicio este fin de semana, con especial atención a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, así como que se impartan instrucciones operativas "claras", y protocolos concretos de autoprotección a toda la plantilla que trabaje durante el dispositivo de Halloween.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, ante esta previsión de concentraciones masivas y posibles desórdenes, han considerado "prioritario" dotar a las dotaciones de calle de material de protección básico de antidisturbios y de defensa pasiva como cascos de protección y escudos, que actualmente se encuentran dispersos entre distintas unidades y dependencias policiales.

Asimismo, han alertado que ante la concentración de miles de personas en la ciudad por la celebración de Halloween, junto a los rumores en redes sociales sobre posibles altercados y desórdenes públicos, los agentes que estarán de servicio en la calle "no pueden quedar expuestos sin pautas claras ni medios suficientes ante situaciones de hostilidad o emboscadas".

Para ello, han requerido que desde la Jefatura se trasladen instrucciones operativas "precisas" a todos los turnos sobre "cómo actuar ante conatos de desórdenes, protocolos de aproximación segura, medidas de autoprotección en intervenciones multitudinarias y pautas de apoyo mutuo inmediato para evitar que cualquier patrulla quede aislada o sufra agresiones".

En esta línea, han indicado que en julio de 2023, tras los ataques sufridos por dotaciones policiales en grandes aglomeraciones, CSIF solicitó formalmente al Ayuntamiento la dotación de cascos ligeros de protección individual para todos los agentes que realizan servicio ordinario en la vía pública, hecho que no ha llegado a consumarse.