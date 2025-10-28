Cuatro detenidos en Alcalá (Sevilla) por el robo de mercancías a camioneros en polígonos industriales

Agentes de la Policía Nacional durante la detención en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) de cuatro individuos vinculados al robo de mercancías a camioneros. - POLICÍA NACIONAL

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a cuatro individuos pertenecientes a un grupo criminal especializado en el robo de mercancías a camioneros en polígonos industriales de la localidad, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, el grupo solía seleccionar a víctimas con el mismo perfil, camioneros que, por su trabajo, dejaban la mercancía en el vehículo mientras descansaban.

De esta forma, esperaban hasta encontrar el momento para cometer el robo, que solía ser realizado en pocos minutos tras fracturar el candado que cerraba la puerta de acceso a la carga del camión o cortando la lona de los contenedores para acceder a la mercancía.

Finalmente, se ha identificado y detenido a cuatro miembros del grupo, cuyas actuaciones habían despertado la alarma social entre los vecinos y habían afectado a una de las principales actividades económicas de la ciudad, tal y como ha apuntado la Policía Nacional.