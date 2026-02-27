Cuatro detenidos tras desmantelar otros tantos cultivos con más de 1.700 plantas de marihuana en Aguadulce (Sevilla)

Un agente de la Guardia Civil, en uno de los cultivos 'indoor' de marihuana desmantelados en la localidad sevillana de Aguadulce. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Sevilla, ha desarticulado cuatro centros de cultivo 'indoor' de marihuana en la localidad sevillana de Aguadulce, al tiempo que ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas.

Fruto del dispositivo, los agentes ubicaron cuatro inmuebles como principales centros de actividades de cultivo de marihuana en modalidad 'indoor', por lo que se procedió a los correspondientes registros por parte de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa, tal como se informa en un comunicado conjunto.

Como consecuencia de los registros, se han intervenido más de 1.700 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento y floración, una escopeta del calibre 12 y más de 5.000 euros en efectivo, así como útiles y herramientas propias para la elaboración y cultivo de la plantación.

Los agentes llevaron a cabo la destrucción in situ de las instalaciones eléctricas utilizadas de manera fraudulenta en las viviendas para el cultivo.

Los detenidos, junto con los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente como integrantes de una organización dedicada presuntamente a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, defraudación eléctrica y tenencia ilícita de armas.

La intervención policial se enmarca dentro de la colaboración y trabajo conjunto de la Guardia Civil y Agencia Tributaria en la provincia de Sevilla, y ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Sevilla, contando con el apoyo durante el despliegue del Grupo Rural de Seguridad GRS número 2 de Sevilla, y de la Usecic de Comandancia.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales.