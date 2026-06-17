Cuatro detenidos por secuestrar y agredir durante varios días a un hombre en una vivienda en Camas (Sevilla)

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas acusadas de haber retenido en contra de su voluntad a un hombre en la localidad sevillana de Camas durante varios días en los que sufrió "agresiones físicas y trato vejatorio" por parte de sus captadores.

Según ha descrito el Cuerpo en una nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado mes de mayo, cuando la víctima denunció que había sido trasladada por varias personas en un vehículo al creer que se dirigía a trabajar a Dos Hermanas.

No obstante, durante el trayecto pudo comprobar que era conducida a Camas, donde fue detenida contra su voluntad en una vivienda durante dos días, periodo en el que sufrió "agresiones físicas y un trato vejatorio".

Durante la investigación, se han llevado a cabo dos entradas y registros en domicilios de la localidad de Camas, con la participación de efectivos del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR).

Han sido localizados dos investigados, entre ellos el principal responsable de los hechos y su pareja, presuntamente implicada en la acción delictiva. Además, los agentes recuperaron efectos pertenecientes a la víctima e intervinieron una motocicleta que había sido robada.

Otros dos investigados han sido posteriormente detenidos y, finalmente, la autoridad judicial ha decretado prisión provisional para uno de ellos, mientras que los otros tres han quedado en libertad con medidas judiciales.