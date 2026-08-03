Culminan las obras de rehabilitación del CEIP Aníbal González de Sevilla tras una inversión de 500.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la delegada del Distrito Sur, Blanca Gastalver, en una visita al CEIP Aníbal González - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha finalizado la modernización del CEIP Aníbal González, del barrio del Plantinar, tras una inversión de 500.000 euros, dentro de su Plan de Renovación de los Colegios Públicos de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este proyecto ha permitido instalar una nueva fontanería, electricidad, saneamiento, renovar todos los sanitarios, instalar revestimientos horizontales y verticales y ejecutar nuevas cabinas de aseos mediante divisiones con paneles fenólicos, mejorando la distribución de los espacios.

Asimismo, se ha reformado y mejorado el patio de infantil de este centro del Distrito Sur, además de que se ha instalado un pavimento de piezas de caucho y retirado los juegos infantiles con décadas de antigüedad, dotando el espacio de plantas con riego, reparación y pintura del murete de fábrica que la separa de las zonas deportivas, así como la proyección de una zona de lectura para el alumnado en un rincón de este patio.

En este sentido, el alcalde, José Luis Sanz, ha destacado en una visita al centro que se han sustituido doce módulos de aseos de todas las plantas del centro, que databan de 1967, "los terceros más antiguos de los colegios públicos de la ciudad". "Un hecho que demuestra las décadas de abandono que arrastraban estos centros", ha señalado Sanz.

De igual manera, ha celebrado que los niños ya pueden disfrutar de estas mejoras, que han cambiado "instalaciones antiguas y obsoletas" por unas "totalmente renovadas y seguras". Además, ha relacionado este proyecto con la nueva pista deportiva con la que cuenta el centro tras una inversión de 84.134 euros.

Al hilo, la delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha destacado que los alumnos del Aníbal Gonzaléz ya cuentan con una nueva pista deportiva "de primera calidad", al margen de este nuevo espacio de infantil. Unos trabajos enmarcados en una inversión completa de 1,4 millones de euros ya ejecutados en centros educativos de todos los distritos. Del mismo modo, en abril de 2024 se intercambiaron las lamas de las ventanas del comedor y se renovaron los suelos de las aulas.

En el plano de la puesta a punto de estos centros, el Ayuntamiento tiene en marcha casi 5,8 millones de euros en obras en ejecución, 9,5 millones en fase de redacción, cerca de 9,8 millones en actuaciones ya entregadas y más de 950.000 euros en proyectos en tramitación, que se suman a los más de 25 millones de euros invertidos en los últimos tres años.