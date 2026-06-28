Cultura adquiere para el Museo de Bellas Artes de Sevilla un retrato de Cornelis Schut por 18.000 euros

Archivo - Detalle de la fachada del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha ejercido el derecho de tanteo para incorporar al Museo de Bellas Artes de Sevilla el cuadro 'Retrato de Juan Bautista Priaroggia', del pintor flamenco Cornelis Schut, adjudicado en una subasta celebrada en Madrid por un precio de remate de 18.000 euros.

La adquisición se recoge en una orden del 12 de junio, publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press, y responde a una propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, con el informe favorable de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español.

La obra, un óleo sobre lienzo fechado hacia 1669-1670 y con unas dimensiones de 183,5 por 129,5 centímetros, fue subastada el pasado 12 de mayo en la sala Ansorena de Madrid.

En aplicación de la Ley del Patrimonio Histórico Español, el Ministerio ha ejercido el derecho de tanteo. Además del precio de remate, Cultura abonará a la sala subastadora los gastos inherentes a la adquisición y el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

La orden establece que el lienzo será depositado y asignado al Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde pasará a formar parte del inventario de bienes de titularidad estatal custodiados por la pinacoteca.