El cupón diario del 19 de octubre de la ONCE presume del pan de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en toda España

Presentación del cupón en homenaje al Pan de Alcalá - LA ONCE

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La ONCE dedicará el sorteo del lunes 19 de octubre al pan de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), mediante cinco millones de cupones que reproducirán la imagen corporativa del Pan de Alcalá bajo el lema 'sano y natural', marca colectiva, Alcalá de Guadaíra Sevilla, rodeados de distintos panes en forma y masa a izquierda y derecha.

Según ha detallado la ONCE en una nota de prensa, el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, la subdelegada María Martínez y la directora de la ONCE en Alcalá de Guadaíra, Macarena Sánchez, presentaron ayer la imagen de este cupón a la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y al presidente de la Asociación de Panaderos de Alcalá de Guadaíra, Eulogio González, en un acto que ha tenido lugar en la sede de La Harinera del Guadaíra.

En este sentido, Cristóbal Martínez ha detallado que con estos cupones quieren "poner en valor la excelencia, calidad, artesanía y tradición". "Quiere rendir homenaje a quienes han hecho del sacrificio en el trabajo una forma de tradición y así han sabido conformar una seña de identidad de Alcalá que trasciende a sus fronteras y pone de relieve el potencial industrial también de un sector que contribuye decididamente al bienestar de nuestras vidas", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha agradecido este gesto de proyección de la ciudad en toda España, en esta ocasión, a través de su pan y ha celebrado que la emisión del cupón "permitirá que el nombre de Alcalá y su pan lleguen a miles de personas en toda España".

De esta manera, esta acción se convierte en una herramienta de promoción y difusión del patrimonio gastronómico local, reforzando el posicionamiento de Alcalá como ciudad "vinculada históricamente al pan, la harina y los molinos.", a lo que ha añadido que "este reconocimiento debe aprovecharse como una oportunidad para seguir difundiendo el Pan de Alcalá, fomentar su consumo y reforzar su presencia como producto identitario".

Asimismo, ha indicado que la iniciativa contribuirá a "garantizar que esta tradición continúe ocupando el lugar que merece en la vida de la ciudad y en su proyección exterior".

De la misma manera, el presidente de la Asociación de Panaderos de Alcalá reivindicó el valor del sector panadero y la industria del pan y mostró su agradecimiento a la ONCE, por "haber dedicado el cupón al Pan de Alcalá", que reconoce, dijo, "una larga tradición panadera y el trabajo que viene desarrollando la panadería en la ciudad".