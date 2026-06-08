El Cuponazo de la ONCE deja más de 1,5 millones de euros en Tomares (Sevilla)

El vendedor de La ONCE, Manuel Morente, quien ha repartido 1,5 millones de euros en premios en Tomares (Sevilla) - ONCE

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado, 6 de junio, ha repartido en Tomares (Sevilla), 500.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, un total de 1.500.000 euros gracias a un cupón premiado; y nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno, lo que suman 1.680.000 euros.

Según ha detallado La ONCE en una nota de prensa, el premio ha sido repartido por el vendedor, Manuel Morente, activo en el municipio desde el año 2015, y que ha repartido "el premio gordo" a lo largo de su ruta por el municipio sevillano.

En este sentido, el vendedor ha asegurado que "aún está intentando creerselo" después de "haberle dado el premio a tantas personas", a la vez que ha celebrado "emocionado" que el premio haya estado "repartido". "Tengo ganas de celebrarlo con ellos", ha añadido.

En contexto, el sorteo del sábado, 6 de junio, ha estado dedicado al artículo 49 de la Constitución y su sello de Correos conmemorativo, y ha dejado 200.000 euros con diez cupones premiados en Torremolinos (Málaga), además de 40.000 euros con 2 cupones premiados en Huelva. El resto de sus premios se ha repartido entre Cataluña y Castilla La Mancha.