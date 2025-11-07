Una decena de artistas celebrarán el Día del Flamenco en la Casa de la Provincia de Sevilla con 'Tacones cercanos'

Presentación del cartel de 'Tacones cercanos' con motivo del Día Mundial del Flamenco en la Casa de la Provincia de Sevilla. - DIPUTACIÓN SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha presentado este viernes el evento 'Tacones cercanos. Patrimonio en movimiento' con motivo del Día Mundial del Flamenco el próximo 13 de noviembre en dicho espacio.

Según una nota de prensa remitida por la institución provincial, el cartel lo componen una decena de artistas de la provincia como José Maya, Águeda Saavedra, Juan Tomás de La Molía, Pepe Torres, Lucía La Piñona, Antonio Molina El Choro y Antonio Moreno El Polito.

Junto a ellos también estarán, las voces de Manuel de La Nina, Ismael de La Rosa El Bola, José El Pechuguita y Canito y las guitarras de Ramón Amador y Jesús Rodríguez.

'Tacones cercanos' cuenta con la colaboración de la Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas, presidida por Concha Prieto, y de la empresa Enflamenco Producciones, dirigida por Hugo Pérez.

El evento se sumana a la agenda de la Diputación que tiene en marcha el Festival Flamenco 'Duende', impulsado por el Área de Cultura y Ciudadanía, con el objetivo de acercar el arte jondo a todos los rincones de la provincia.

'Tacones cercanos' se celebrará el jueves 13, a las 20 horas, en la sede de la Casa de al Provincia de la Diputación y será de acceso gratuito, hasta completar aforo.