Un decena de estudiantes de la Universidad de Sevilla asisten al European Innovation Academy en Oporto

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los once estudiantes ganadores de diferentes programas de emprendimiento de la Universidad de Sevilla (US) han disfrutado de una estancia de tres semanas en la European Innovation Academy (EIA) que se ha celebrado en Oporto desde el 16 de julio hasta este viernes 4 de agosto. Se trata de un programa educativo de "reconocimiento internacional" que incentiva el desarrollo de empresas emergentes.

Los asistentes fueron galardonados en el VIII Concurso de Ideas de Emprendimiento, Tapas 2022 (III International Conference on Technologies in physical activity and sport), el Programa Explorer del Santander X y el Vodafone Campus Lab organizados por la Universidad de Sevilla. La iniciativa está organizada por las universidades de Stanford y Berkeley, además de Google, y han participado más de 500 estudiantes procedentes de 85 países, según ha detallado la US en un comunicado de prensa.

En este programa, los estudiantes están "inmersos en un ambiente de emprendimiento e innovación". En una primera fase, los estudiantes se han dedicado a la generación de ideas y formación de equipos. La segunda fase tiene como objetivo el desarrollo del prototipo y plan de marketing. La tercera semana se cierra con el lanzamiento y presentación del producto, donde los participantes defienden sus proyectos ante inversores de distintas compañías de Europa y Silicon Valley.

Los equipos son evaluados en función del modelo de negocio generado (oportunidad, tracción, escalabilidad y viabilidad) y atendiendo a su presentación final. Los diez mejores proyectos reciben un premio destinado al desarrollo del producto o servicio. Los participantes de la US han estado acompañados por la jefa de servicio del Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento (STCE), Marina Rosales Martínez, quien ha destacado "el excelente ambiente de trabajo que se ha generado desde el inicio del programa".

Los estudiantes que han asistido al programa son Rodrigo Romero Zamorano, John Nicolás León, Javier Arcenegui, Roberto Román, Paula López, Ana Lemus, Ana Blanco, Encarnación Cervantes, Pablo Heredia, Luis Calderas e Isidoro Cascajo.