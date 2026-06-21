Declarado un incendio forestal en El Pedroso (Sevilla) que provoca el corte de la A-432

EL PEDROSO (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este domingo, 21 de junio, un incendio en el término municipal hispalense de El Pedroso, próximo a la carretera A-432. Esta emergencia ha provocado el corte de dicha carretera sobre las 11,20 horas en el kilómetro 33, según ha precisado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Tal y como ha emitido el Plan Infoca a través de su canal oficial de la red social X (antes Twitter), consultada por esta agencia, para controlar el incendio que se ha declarado en la mañana de este domingo a las 11,10 horas, se han desplazado un total de diez efectivos, tanto aéreos como terrestres.

Por un lado, el Servicio de Extinción de Incendios ha movilizado cuatro medios aéreos, entre los que se encuentran dos helicópteros --uno ligero y otro semipesado--, así como dos aviones anfibios ligeros. Además, por vía terrestre se encuentran trabajado dos grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y dos vehículos autobombas.