Declarado un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas (Sevilla)

Incendio declarado en Villanueva del Río y Minas (Sevilla). - PLAN INFOCA

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado en la tarde de este domingo un incendio forestal en Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, consultada por Europa Press, el incendio se encuentra próximo a SE-198, en el paraje Arroyo del Puerco.

De este modo, en la zona trabaja ya en las labores de extinción un dispositivo compuesto por un helicóptero semipesado, dos aviones anfibios ligeros, un total de 24 bomberos forestales y dos vehículos autobombas.