Denuncian insultos xenófobos y amenazas a un doctor del centro de salud Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla)

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Sevilla (SMS) ha lamentado un nuevo caso de agresión a profesionales sanitarios en la provincia, concretamente, en el municipio de Dos Hermanas. El episodio, confirmado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha tenido lugar este martes en el centro de salud Los Montecillos, cuando un doctor fue víctima de una agresión verbal y amenazas por parte de un paciente.

Según el testimonio del médico agredido, el presunto agresor accedió a la consulta demandando los resultados de una analítica que, supuestamente, se había realizado. "Tras hacerle ver que no existían analíticas pendientes, comenzó a proferir gritos y comentarios racistas y xenófobos", señala el Sindicato Médico en un comunicado.

En este caso, el médico agredido es una persona de origen extranjero que realiza su labor en dicho centro de salud. El paciente habría amenazado al profesional sanitario con agredirle físicamente y fue en ese momento cuando avisó al guardia de seguridad, "quien llevó al supuesto agresor fuera de las instalaciones y evitó problemas mayores".

Desde el SMS condenan "con firmeza" esta nueva agresión, al igual que todas las que sufren los profesionales sanitarios que atienden a la población "en condiciones de creciente presión y vulnerabilidad" e instan al SAS y a las autoridades competentes a tomar "medidas inmediatas" para garantizar la seguridad en los centros de salud y a que "denuncien de oficio este y otros casos de agresiones a médicos".

Fuentes de la Consejería de Sanidad indican a Europa Press que, en el marco del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, están a disposición de los profesionales del SAS víctimas de agresiones diversos instrumentos, "que van desde el asesoramiento legal al apoyo psicológico, además de dar igualmente cobertura a la asistencia sanitaria que precisen".

Además, ofrecen otras vías, como la figura del 'profesional guía'; "canales ágiles y rápidos para que a la víctima de una agresión se le preste un acompañamiento después de sufrirla y acuda a ellos si lo requiere"; refuerzo de las medidas de seguridad; o el impulso de la formación, y de la capacitación de profesionales.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno andaluz aprobó al respecto el decreto para la creación del Observatorio de Agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SPPA), que echó a andar a principios de noviembre.