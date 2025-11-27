Desarticulado un grupo criminal en Sevilla dedicado a robos con violencia mediante uso de armas de fuego

Agente de la Policía Nacional durante la desarticulación de un grupo criminal dedicado a robos con violencia en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla a un grupo criminal, integrado por 11 miembros, dedicado a la comisión de extorsiones, amenazas, detenciones ilegales y robos con violencia en domicilios, en la propia vía pública y en comercios. Según el Cuerpo, los miembros de este grupo criminal utilizaban a toxicómanos de la barriada de Los Pajaritos como "cabezas de turco", obligándoles a alquilar vehículos a su nombre, para después utilizarlos en la comisión de los delitos, dificultando de este modo la labor policial y facilitando la impunidad de los responsables materiales de los hechos.

Tal y como ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación se inició en el mes de junio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de varios robos violentos en la ciudad. Con el avance de la misma, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla pudo identificar y localizar a los presuntos autores.

No obstante, no ha sido hasta ahora, el pasado día 21 de noviembre, se han realizado nueve entradas y registros en los principales domicilios afectados, ubicados en el citado barrio, en el que participaron cerca de 100 agentes pertenecientes a diferentes Unidades de Policía Nacional como la UIP, UPR, GOES y Medios Aéreos.

De esta forma, la policía detuvo a siete personas presuntamente pertenecientes a este grupo criminal e incautó dos armas de fuego simuladas, un ariete, un machete, prendas de vestir utilizadas en los hechos, así como dinero y sustancias estupefacientes.

Posteriormente, los detenidos y los efectos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quien decretó el ingreso en prisión de seis de los implicados en diversos delitos de diferente tipología de robos, detención ilegal, lesiones, extorsión y amenazas, empleando armas de fuego en la realización de todas las acciones delictivas descritas.

Tal y como ha aclarado la Policía, estas operaciones son ramificaciones de la denominada operación 'Leda', que se desarrolló a finales del pasado mes de octubre en la barriada de Los Pajaritos, donde los agentes practicaron 17 entradas y registros domiciliarios, detuvieron a 43 personas e incautaron diversas sustancias estupefacientes y armas de fuego.