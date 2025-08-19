Desarticulado en Sevilla un grupo criminal dedicado al robo en naves industriales saldado con tres detenidos

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un grupo criminal especializado en robos con fuerza que operaba en naves industriales ubicadas en el Polígono Pica de la capital hispalense, particularmente en aquellas con propietario de origen asiático, y han esclarecido cinco robos en la zona con un botín conjunto que supera los 85.000 euros. Además, tres personas del grupo han sido detenidas, de las cuales dos han ingresado en prisión.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó cuando se detectaron una serie de robos con fuerza en varias naves industriales del polígono sevillano. Los miembros de este grupo criminal realizaban las acciones delictivas con un estudio previo de las naves que les permitía acceder a ellas mediante la conocida técnica del 'butrón' o el método del 'rififí', con los que impedían que saltaran las alarmas.

El primer método, el 'butrón', consiste en abrir un agujero en una pared lateral del local para evitar así las entradas habituales, mientras que el 'rifií' es conocido por ser un método que implica la perforación del techo de la nave por donde se descuelgan los delincuentes hasta el interior. La combinación de ambas técnicas permitía a los autores acceder a las naves de forma "silenciosa y rápida", para sustraer el dinero en efectivo, mercancía u objetos de valor.

Tras las investigaciones llevadas a cabo por los agentes pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, se ha podido por un lado, esclarecer un total de cinco robos, cuyo botín conjunto superaba los 85.000 euros, y por otro, poner a disposición judicial a los tres detenidos de este grupo criminal, ingresando en prisión dos de sus miembros.