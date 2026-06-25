Desconvocada la huelga logística en Sevilla tras un acuerdo que recoge subidas salariales de hasta el 4% y complementos

Un supermercado de Sevilla durante la huelga del sector logístico - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos han desconvocado la huelga en el sector de los operadores logísticos de Sevilla tras haber firmado este jueves, 25 de junio, un acuerdo con la patronal UNO para la firma de un nuevo convenio colectivo hasta 2030, que contempla incrementos salariales de entre el 3% y el 4%, una cláusula de garantía vinculada al IPC y la incorporación de nuevos complementos económicos y mejoras sociales para la plantilla.

El nuevo convenio, acordado durante la mañana de la presente jornada en una reunión en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), estará vigente hasta el año 2030.

Durante estos cinco años de vigencia se producirán subidas salariales que serán del 4% en 2026 y del 3% en 2027, 2028, 2029 y 2030, según han coincidido en señalar ambas partes en comunicaciones a los medios.

Asimismo, incorpora una cláusula de garantía salarial vinculada a la evolución del IPC, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de cada año, para que los salarios crezcan "en la misma proporción" y asegurar "el mantenimiento del poder adquisitivo" de los trabajadores durante toda la vigencia del acuerdo.

Además, se incluye un nuevo plus de convenio de carácter mensual, que se fija en 80 euros por 12 pagas en 2026. En los ejercicios 2027, 2028 y 2029, el importe se situará en 100 euros mensuales por 12 pagas, mientras que en 2030 ascenderá a 104 euros mensuales por 12 pagas, cantidades que se suman a los incrementos salariales contemplados en cada ejercicio.

CCOO ha destacado la ampliación de derechos en el referido acuerdo, como un permiso retribuido de 20 horas anuales para asistencia o consulta médica de la persona trabajadora, su hijo o hija.

Por su parte, UNO ha incidido en que la firma del convenio constituye "un claro ejemplo de la capacidad del diálogo social para alcanzar acuerdos en contextos especialmente complejos", e insisten en que el documento "permite dotar al sector de un marco de previsibilidad para los próximos cinco años, clave para la planificación, la competitividad y el desarrollo del sector logístico sevillano".