Descubren en la antigua Sinagoga de Utrera restos "clave" Andalucía y para la sinagoga judía

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos arqueológicos en la antigua Sinagoga de Utrera (Sevilla), en el antiguo Hospital de la Misericordia, han sacado a la luz restos humanos de los siglos XVI y XVII y posibles vestigios de la mikvé, el baño ritual judío. Este hallazgo se considera "clave" para la historia judía y para Andalucía, dado que, según ha detallado a Europa Press la delegada de Cultura de Utrera, María José García, "desde Toledo hacia el sur, este sería el conjunto judío más importante, con una extensión de unos 700-800 metros, todo en posesión del Ayuntamiento y de acceso público. Incluso si no se descubre una sinagoga completa, la localización de la mikvé convertiría este lugar en un hallazgo histórico de gran magnitud para la región".

García ha especificado que las excavaciones han permitido documentar la cimentación de la 'Bimá', la plataforma desde la que se leía la Torá en la sala de oración, así como enterramientos secundarios que fueron trasladados durante la ampliación de la primitiva iglesia.

En este sentido, ha resaltado que cada fase de la investigación acerca a los investigadores "a comprender la magnitud histórica de este espacio, que testimonia la huella de la comunidad judía en Utrera".

La prospección geofísica realizada recientemente identificó varias anomalías en el terreno, entre ellas una zona "entrando justo en la sala de oración, un poco a la izquierda", que podría corresponder a la mikvé. La delegada ha explicado que a medida que se profundiza se espera encontrar más restos relacionados con la época medieval.

Además, tal y como ha detallado el Consistorio, la mikvé es fundamental en cualquier sinagoga, ya que se utilizaba para los rituales de purificación según la ley judía. Su posible localización haría de la sinagoga de Utrera la única conservada en la provincia de Sevilla y la segunda en Andalucía, junto a la de Córdoba.

En palabras de la delegada, para la historia en general supone "algo muy importante", porque "en la Baja Andalucía no hay nada con restos judíos tan significativos". Por ello, "sería una oportunidad magnífica para la historia y para Utrera y, en general, para Andalucía, tener un centro interpretativo de casi 3.000 metros sería lo mejor para la región".