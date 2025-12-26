Desmantelada una organización criminal que comercializaba heroína en forma de pastilla en la Luisiana (Sevilla)

Una operación contra un grupo criminal en La Luisiana. - POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

LA LUISIANA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta de una organización criminal asentada en la localidad de La Luisiana (Sevilla) dedicada a la venta de sustancias estupefacientes y tabaco de contrabando, enmarcada en la operación Itálica162 Analuisa-visitail.

Según una nota remitida por ambos cuerpos, la operación se ha saldado con siete detenidos y uno investigado como presuntos autores de un Delito contra la Salud Pública por tráfico de drogas. Se da por desarticulada la organización "más activa dedicada al tráfico de drogas y tabaco de contrabando en la campiña ecijana".

La investigación comenzaba en el mes de septiembre tras el aviso recibido alertando sobre un punto de venta muy activo de sustancias estupefacientes en la campiña ecijana. Como consecuencia de esta información se crea un equipo de trabajo conjunto entre la Guardia Civil y Policía Nacional, dando como resultado la desarticulación y la detención de todos los integrantes de una organización criminal muy activa dedicada al tráfico de pastillas de heroína, "un formato poco habitual en España".

La operación consiguió detectar el lugar utilizado por la organización como punto de venta de las sustancias estupefacientes, así como la identificación plena de la persona encargada de la custodia y propia venta del material ilícito.

Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia discreta y permanente sobre el punto de venta, la complejidad de la zona donde se ubicaba, así como las fuertes medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la organización no fueron impedimento para la identificación de todos sus integrantes, su modus operandi, además de los distintos puntos utilizados como bases logísticas para el desarrollo de su actividad.

Una vez reunidos todos los indicios y pruebas, por parte de la Autoridad Judicial se decretó la entrada y registro de diferentes domicilios en la localidad de La Luisiana, desarticulando el principal punto de almacenamiento y venta de la droga, así como los lugares utilizados por la organización para el cultivo indoor de marihuana.

Durante estos registros, los investigadores aprehendieron 2.145 gramos de cocaína, 2.890 gramos de hachís, 36.30 gramos de marihuana, 295 gramos de cogollos de marihuana, así como el desmantelamiento de dos plantaciones de marihuana con 495 plantas en avanzado estado de floración, 1.073 cajetillas de tabaco de contrabando, 75 dosis de Viagra cuya comercialización está prohibida en la Unión Europea, y 67 gramos de heroína.

Los investigadores han destacado que es la "primera vez" en la provincia de Sevilla que se ha aprehendido dosis de heroína con la apariencia y forma de pastillas, "dispuestas de esta manera para hacerla más atractiva, cercana, reducir la percepción de riesgo entre nuevos consumidores, siendo muy poco común el tráfico de este tipo de sustancias en España al estar bastante estigmatizado socialmente su consumo".

La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras Udaiff de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Écija y con la participación de la Usecic de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.