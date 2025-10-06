Desmantelada una plantación de marihuana con 295 plantas en una explotación ganadera de Lora del Río (Sevilla)

Operación de desmantelamiento de una plantación de marihuana en Lora del Río (Sevilla). - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado una plantación indoor de marihuana localizada en una nave destinada a la explotación ganadera en Lora del Río (Sevilla), en la que se han intervenido 295 plantas de marihuana. Además, se ha detenido a una persona y se investiga a otra como presuntas autoras de un delito contra la salud pública tras la localización de la plantación en su finca.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la investigación, llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Cazalla de la Sierra, se enmarca en los dispositivos establecidos por la Comandancia de Sevilla para la prevención de la delincuencia en el ámbito rural.

Durante uno de estos dispositivos de inspección de explotaciones ganaderas, la Guardia Civil localizó una nave anexa al recinto en la que existía una gran cantidad de sistemas de aire acondicionado junto con un elevado cableado. Por ello, los agentes barajaron la hipótesis de que pudiera desarrollarse una actividad ilícita en el interior de dicha nave.

A raíz de estas sospechas, los agentes realizaorn una inspección de la nave en cuestión en presencia de la propietaria, quien argumentó que esa nave estaba destinada al ordeño del ganado caprino.

En el registro se descubrió una plantación indoor y se intervinieron 295 plantas de marihuana de aproximadamente 120 centímetros de altura, en un estado avanzado de floración, con un peso total de 40 kilogramos.

La investigación ha finalizado con la detención de una mujer y la investigación de un varón como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Ambos han sido puestos, junto con las diligencias, a disposición de la autoridad judicial competente.