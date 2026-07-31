Desmantelada en Sevilla una red de venta ilegal en toda España de fármacos para la calvicie y la disfunción eréctil

Medicamentos incautados en una operación de la Policía Nacional en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en Sevilla una organización criminal dedicada a la fabricación y distribución ilegal de medicamentos para la disfunción eréctil, así como anabolizantes, esteroides, hormonas del crecimiento y fármacos quemagrasas, una red que ha dejado afectados en diversos puntos de la geografía española.

De hecho, la operación se ha saldado con la detención de 27 personas, el desmantelamiento de un laboratorio clandestino con material para la fabricación ilícita y la incautación de 200.000 dosis de fármacos ilegales en los 11 registros realizados en diferentes ciudades de España, según ha especificado el Cuerpo en una nota de prensa.

Así las cosas, se han realizado 11 registros en Málaga, Cádiz, Toledo, Barcelona y Bilbao, además de 7 inspecciones en establecimientos y trasteros en Málaga, Castellón y Toledo.

En concreto, la investigación comenzó tras tener conocimiento de la mala praxis de un médico en Málaga que recetaba fármacos a personas sin patología que justificara su prescripción.

Así se detectó una organización que facilitaba a sus clientes el suministro de anabolizantes, fármacos para la disfunción eréctil y quemagrasas, para lo cual se servía de un facultativo que actuaba como eje fundamental, al servir estos medicamentos.

Entre los medicamentos con los que comerciaban los implicados se encuentran diferentes tipos de anabolizantes, esteroides, productos para la disfunción eréctil, hormonas del crecimiento, así como fármacos para la quema de grasa en fase experimental para ensayos clínicos y prohibida su ingesta en humanos.

La operación se ha saldado con la detención de 27 personas, ellas en Málaga, Cádiz, Sevilla, Castellón, Madrid, Toledo, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública en la modalidad de tráfico de medicamentos, blanqueo de capitales e intrusismo.