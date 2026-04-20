Desvíos de tráfico en Virgen de Luján en Sevilla tras una colisión entre dos vehículos que deja cuatro heridos

Accidente de tráfico en Virgen de Luján en Sevilla - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas, de entre 45 y 75 años, han resultado heridas en un siniestro vial que ha tenido lugar este lunes, 20 de abril, en la confluencia de la calle Virgen de Luján con Juan Sebastián Elcano, dos de ellos con lesiones de carácter grave.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, se mantienen activados desvíos de tráfico durante la intervención de los servicios sanitarios y los trabajos de campo para la investigación del siniestro, en el que se han visto implicados un coche, una motocicleta y dos peatones.

Así, el servicio de emergencias 061 ha intervenido en el lugar del accidente, mientras que la Policía Local investiga las causas que habrían podido producir este siniestro.