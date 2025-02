Los detalles del Cachorro en Roma: un cortejo de 300 cirios, estrenos y escolta en el traslado

SEVILLA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La procesión del Cachorro en Roma, que tendrá lugar el próximo 17 de mayo, contará con la participación de unos 300 cirios de la cofradía, a los que hay que sumarles otros 300 de María Santísima de la Esperanza de Málaga. Una cita en la que la Hermandad del Cachorro estrenará un guión con motivos del Jubileo.

Así lo ha detallado el hermano mayor de la Hermandad del Cachorro, José Luis Aldea, en declaraciones a Europa Press, señalando que, aunque el traslado de las imágenes no se iba a hacer de forma conjunta en origen, "es muy probable que finalmente lo hagan juntas, ambas se transportarán por carretera y llevarán escolta, que todo apunta a que se tratará de seguridad privada". Un traslado que conlleva una logística de "alta exigencia" y como ya se conocía, se llevará a cabo por la multinacional de logística y transporte DSV, que será la encargada de hacer llegar a Roma las imágenes, el paso, el trono y los enseres.

La fecha de llegada a Roma está prevista para el martes 13 de mayo y será, según el hermano mayor, el miércoles, jueves y viernes de esa misma semana cuando las imágenes recibirán culto en la Basílica de San Pedro y tras ello, el mismo viernes por la noche "se procederá al traslado de las imágenes a la zona del Coliseo por donde discurrirá la procesión". La vuelta tendrá lugar el domingo 18 tras la misa de clausura que presidirá el Papa Francisco.

Las imágenes saldrán de una "estructura efímera debido a las dimensiones del trono de la Esperanza de Málaga le impiden acceder al interior de las iglesias de la zona", aunque las basílicas de Roma "suelen tener grandes dimensiones, las puertas son pequeñas y condicionan la salida", aclaraba Aldea. Según adelantaban en la página web de la procesión en Roma, el recorrido comenzará en la Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole y entrada en el Circo Máximo.

Una procesión en la que la Hermandad del Cachorro va a estrenar un guión, "una insignia conmemorativa de la estancia en Roma" y que "tendrá motivos del Jubileo, de la Basílica de San Pedro y que sirva para conmemorar el acontecimiento histórico que se vivirá en mayo".

El hermano mayor ha señalado que "todo lo que realmente merece la pena tiene su lado difícil y ahora estamos trabajando en esta procesión histórica a la que hay que echarle muchas horas" destacando que "se trata de un reconocimiento a las Hermandades de toda Andalucía y de todo el mundo"

De este modo, ha enfatizado que "lo importante de esta procesión ya no es su proyección, sino su motivo, un año Santo en el Vaticano, que por primera vez en la historia ha dedicado unos días a las hermandades, dando un gran impulso a la religiosidad popular". En este sentido, Aldea ha destacado "la sintonía y la colaboración entre ambas hermandades", así como el apoyo de todas las instituciones que respaldan este acto "sin cuyo patrocinio no sería posible".

Para la organización de la procesión se ha formado un comité integrado por los delegados de Hermandades y Cofradías tanto de la Archidiócesis de Sevilla como de la Diócesis de Málaga; presidentes y vicepresidentes del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, y los hermanos mayores de la Hermandad del Cachorro y de la Archicofradía de la Esperanza, con sus equipos de trabajo.

La celebración cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, así como del Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Málaga-Turismo Costa del Sol, Fundación Unicaja y Fundación Cajasol.