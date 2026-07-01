Detectados dos episodios de contaminación por Ozono en Dos Hermanas y otro en Sevilla

Archivo - Estación de Calidad Ambiental de la Junta situada en el entorno de Plaza de Armas como imagen de recurso - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Datos de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía ha detectado este miércoles, 1 de julio, dos episodios de superación del umbral de información de Ozono en Dos Hermanas (Sevilla) y otro en la capital andaluza.

En concreto, la estación de Dos Hermanas ha registrado una superación del umbral de información de Ozono de 185 microgramos por metro cúbico de aire entre las 14,00 y las 15,00 horas, y de 196 ug/m3 entre las 15,00 y las 16,00 horas.

Además, la estación de Santa Clara, en Sevilla, ha constatado también una superación del umbral de información de Ozono de 191 microgramos por metro cúbico de aire entre las 15,00 y las 16,00 horas.

Así lo ha concretado la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, que realiza un seguimiento de la evolución de los valores de la calidad del aire ambiente de Ozono.

En este sentido, ha informado de que es posible que puedan registrarse otras superaciones durante la presente jornada en la referida estación. Las causas que han provocado esta situación tienen su origen, entre otros motivos, en las condiciones meteorológicas de la zona.

El ozono de la troposfera es el principal producto resultante de complejos procesos fotoquímicos que tienen lugar en la atmósfera inferior, en condiciones meteorológicas de altas temperaturas y radiación solar intensa. Los principales sectores que emiten los precursores del ozono son el transporte por carretera, las termoeléctricas, la calefacción domestica a gas, ciertas industrias, incineradoras y el almacenamiento y distribución de combustibles fósiles.