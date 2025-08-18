Detectados tres episodios de contaminación por ozono en la Sierra Norte de Sevilla el último día de la ola de calor

Autobús turístico por las calles de Sevilla en plena ola de calor. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el último día de la ola de calor que azota a la comunidad andaluza desde hace dos semanas, el Centro de Datos de Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía ha detectado tres nuevos episodios de contaminación atmosférica ante la superación del umbral de información de ozono en la Sierra Norte de Sevilla.

En concreto, el primer episodio detectado en la estación de la Sierra Norte, ha registrado una superación del umbral de información de ozono de hasta 190 microgramos por metro cúbico de aire entre las 17,00 y las 18,00 horas.

Asimismo, el segundo de los incidentes registrados en esta estación ha detectado una superación del umbral de información de ozono, con un valor medio horario de 181 microgramos por metro cúbico de aire, entre las 18,00 y las 19,00 horas.

Por último, el tercer episodio se ha producido en la misma estación, en el intervalo comprendido entre las 19,00 y las 20,00 horas, registrando un valor de ozono que ha superado el umbral de información, alcanzando los 182 microgramos por metro cúbico de aire.