Detenida por robar dinero y una "valiosa" colección de joyas a la anciana a la que cuidaba en Sevilla

Joyas recuperadas por la Policía Nacional en Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por un presunto delito de hurto tras robar dinero y una importante colección de joyas que pertenecían a una anciana a la que asistía y cuidaba.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó cuando los familiares de la víctima detectaron la desaparición de diversos efectos de valor, entre ellos numerosas joyas de un "importante valor económico y sentimental".

De esta forma, las averiguaciones se centraron en esta "cercana" persona del entorno de la anciana, pues se encargaba de su atención cotidiana. Los investigadores recopilaron diversos indicios que apuntaban a que la sospechosa habría aprovechado del acceso privilegiado al domicilio y la "vulnerabilidad" de la anciana.

Durante una entrada y registro en el domicilio de la investigada se localizaron gran parte de las piezas desaparecidas, además de dinero relacionado con los hechos. La detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta responsable.