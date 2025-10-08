Detenidas dos personas en Carmona (Sevilla) por transportar más de 300 kilos de picadura de tabaco

30 Bolsas De Basura Con 301 Kilos De Picadura De Tabaco Incautados Por La Guardia Civil En Carmona. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas tras intervenir 301 kilos de picadura de tabaco transportados ocultos en el interior de un monovolumen en Carmona (Sevilla).

La intervención de la Guardia Civil ha tenido lugar en uno de los puntos de verificación que se establecen de forma periódica para la prevención de seguridad ciudadana, según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa.

Una de las patrullas observó cómo un vehículo realizó "una maniobra extraña" al aproximarse, al parecer, con la intención de evadir el control. Ante esta conducta, los agentes se aproximaron rápidamente al vehículo e identificaron a sus ocupantes, los cuales manifestaron que transportaban tabaco.

Una vez que se procedió al registro del vehículo, se localizaron 30 bolsas de basura de gran tamaño que contenían picaduras de tabaco y arrojaron un peso de 301 kilogramos, según ha señalado el citado comunicado. Según las tablas oficiales del Comisionado para el Mercado de Tabacos, el valor estimado de la mercancía asciende a 49.000 euros.

Tras no aportar ningún tipo de documentación que acreditase su legal procedencia, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito de contrabando, mientras que las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Guardia.