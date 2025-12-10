Detenidas siete personas, una de ellas menor de edad, por una reyerta en las Tres Mil Viviendas de Sevilla

Archivo - Efectivos de la Policía científica en Sevilla. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este miércoles en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas a siete personas, una de ellas menor de edad, por una reyerta en la que se emplearon armas de fuego el pasado viernes 5 de diciembre. Cuatro de los detenidos han sido enviados a prisión y el menor ha ingresado en un Centro de Internamiento de Menores.

Según una nota remitida por el Consistorio, durante los registros se han intervenido varias armas de fuego, dos plantaciones de marihuana, sustancias estupefacientes, joyas y dinero.

El 5 de diciembre varios testigos alertaron a los servicios policiales de que se estaba produciendo una reyerta de varias personas y advertían de la presencia de armas de fuego, afirmando haber escuchado varias detonaciones.

Una vez se personaron los agentes en el lugar, éstos realizaron una batida por la zona encontrándose a familiares de la víctima "con un alto grado de nerviosismo, gritando y pidiendo auxilio". Entre ellos se encontraba la víctima, la cual manifestó a los agentes que mientras se encontraba andado solo, "cuatro varones lo abordaron de manera sorpresiva y sin mediar palabra comenzaron a golpearlo por todo el cuerpo, cayendo al suelo".

Según el relato de la víctima, una vez consiguió incorporarse, los agresores le arrebataron el teléfono móvil que portaba; momento en el que uno de ellos, sacó un arma de fuego, y bajo le amenaza de dispararle y efectuando varios disparos al aire, le conminó a que se marchara del lugar. En ese mismo momento, la víctima huyó hacia su domicilio alertando a sus familiares de lo sucedido.

A la llegada de los agentes a la zona, la víctima manifestó que ese ataque se debía a que el día anterior, su sobrina se había peleado con otra chica perteneciente a la familia de sus agresores. En ese mismo instante, la víctima advirtió a los agentes de la presencia de uno de los que le habían agredido a escasos metros de donde se encontraban. Los agentes dieron el alto a dicho varón, y éste, haciendo caso omiso a las indicaciones policiales, inició una carrera en sentido contrario. Los agentes, ante tal huída, consiguieron interceptarlo y procedieron en ese mismo momento a su detención.

Posteriormente, la Policía logró identificar a todos los sujetos que estaban implicados, siendo todos ellos miembros de un mismo clan asentado en la barriada de las Tres Mil Viviendas.

Una vez estuvieron plenamente identificados y con el correspondiente mandamiento judicial, se llevaron a cabo de manera simultánea cinco entradas y registros en los domicilios de los presuntos autores.

En estos registros se han intervenido dos armas cortas de 9 mm, 120 cartuchos de 9mm, 1 pistola de airsoft, 1 funda de escopeta y munición de escopeta, más de 850 plantas de marihuana en distinto estado de floración, 56 envases de 1 kg de cogollos de marihuana envasados al vacío, dos escopetas, una de ellas con número de serie borrado y munición del calibre 12 y 20, 20 g de cocaína, 50 g de heroína, unos 2000euro en diferentes monedas y billetes y gran cantidad de joyas.

Los siete detenidos se enfrentan a los delitos de robo con violencia con empleo de arma de fuego y lesiones, tenencia ilícita de armas, además delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.