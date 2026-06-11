Un detenido en el desmantelamiento de un punto de droga ubicado en una vivienda ocupada de Villaverde del Río (Sevilla)

Imagen del operativo realizando la entrada en el domicilio utilizado como punto de venta de estupefacientes. - GUARDIA CIVIL

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil y la Policía Local de Villaverde del Río (Sevilla) han desmantelado un punto de sustancias estupefacientes ubicado en una vivienda ocupada, en una operación en la que una persona ha resultado detenida y otra investigada como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación, denominada 'Canalis-ochara', ha supuesto una vigilancia y registro del domicilio en cuestión debido a la alarma social generada.

Asimismo, en el momento del acceso, la persona que regentaba la actividad ilícita, intentó deshacerse de parte de las sustancias estupefacientes, arrojándolas desde la azotea hacia un patio trasero, saldándose esta entrada con la incautación de 144 gramos de cocaína en roca, 20 gramos de heroína en polvo y 48 bolsitas de "rebujito" (mezcla de cocaína y heroína), además de diversas herramientas para la confección de las sustancias y 386,21 euros en efectivo.

De esta manera, las diligencias policiales instruidas, junto con los efectos intervenidos y el detenido han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Lora del Río (Sevilla).